Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan anız yangını felaketinde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yangın 2 bin 100 futbol sahası kadar alanı küle çevirdi. Yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildiren Dicle Elektrik, bunu iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır ve Mardin'de etkili olan yangın felaketinde can kaybı 14'e çıktı. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Kerime Erdenli (55) ile Fadıl Demir (57) hayatını kaybetti.