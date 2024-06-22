Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan anız yangını felaketinde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Yangın 2 bin 100 futbol sahası kadar alanı küle çevirdi. Yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildiren Dicle Elektrik, bunu iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 1

Diyarbakır ve Mardin'de etkili olan yangın felaketinde can kaybı 14'e çıktı. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Kerime Erdenli (55) ile Fadıl Demir (57) hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 2

En çok kaybın verildiği nokta Mardin'in Yücebağ köyü oldu. Köy halkı evlerinin yakınına gelen yangını kendi imkanları ile durdurmaya çalışırken alev ve dumanın arasında kaldı.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 3

Rüzgar çok şiddetliydi, geniş bir alana yayılan alevlerin ardından kayıp büyük oldu. Yaşamını yitiren 8 kişi, Yücebağ'da toprağa verildi.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 4

Yangının yakılan anızın kontrolden çıkması üzerine yayıldığı belirtiliyor.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 5

DİCLE ELEKTRİK'TEN AÇIKLAMA

Yangının, enerji nakil hatlarından kaynaklanmış olabileceği de başka bir iddiaydı. Konuyla ilgili Dicle Elektrik'ten açıklama geldi.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 6

Yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirten şirket, yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığını iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 7

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangın Diyarbakır ve Mardin'de yaklaşık 2 bin 100 futbol sahası büyüklüğünde alanı etkiledi. Bunun yarısından çoğu hasadı yapılmış anız şeklindeki araziydi.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 8

Bölge halkının tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları ve elektrik altyapıları da zarar gördü.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 9

Her iki ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla hasar tespit yapılıyor.

Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 10
Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 11
Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 12
Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 13
Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 14
Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 15
Anız yangını faciasında can kaybı 14'e yükseldi - 16
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