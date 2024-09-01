ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA III'ün mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA III'ün uçuşuna ilişkin bilgi verildi.
ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam." denildi.