ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

"ÜLKEMİZE VERECEĞİ GÜCÜ GÖSTERDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiroğlu, ANKA III'ün bir kilometre taşını daha geride bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz."