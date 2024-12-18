Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu

Balıkesir'de görev yapan öğretmen Gökhan Acar, 11 yaşındaki kızı Aylin için iki yıl önce spor kulübü kurdu. Edremit Anka Futbol Kulübü'nde şu anda 17 yaş altı 50 kız futbol oynuyor. Yaş gruplarında başarıdan başarıya koşuyorlar.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 1

Balıkesir'in Edremit ilçesinin tek kadın futbol kulübü Anka'nın ilginç bir hikayesi var. Gökhan Acar, aslında bir sınıf öğretmeni. Şimdi 11 yaşında olan kızı Aylin'in futbol merakı onu kulüp kurmaya kadar götürmüş. Önce kızı ve arkadaşları bir araya geldiği kulüpte şimdi 50 sporcu yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 2

Çalışmalarını 7 antrenörle yoğun tempoda devam ettiren ve bu sezon alt yaş kategorilerinde mücadele eden Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2025-26'da Kadınlar 3. Ligi'ne katılarak ilçeyi temsil etmeyi hedefliyor.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 3

Edremit'te kadın futbol kulübü olmadığı için kızların erkeklerle beraber futbol oynamak zorunda kaldığını söyleyen Gökhan Acar, yaptığı açıklamada ilçedeki bu eksikliği gözlemlediği için kulüp kurmaya karar verdiğini dile getirdi.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 4

Acar, "Futbol meraklısı kızımla arkadaşlarını bir araya getirdim. Birlikte oynarken diğer futbol seven kızlarla bir araya geldiler. Güzel bir ekip olduk. Şu an 50 tane kızımızla 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerde liglere katılıyoruz." dedi.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 5

HEDEF 3. LİG

Gelecek sezon Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde yer almak istediklerini dile getiren Acar, asıl hedeflerinin ise Edremit Körfezi'ni Süper Lig'de temsil etmek olduğunu vurguladı.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 6
Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 7

Edremit Körfezi adına Süper Lig'de mücadele eden kadın futbol kulübü olarak geleceğe damga vuracaklarını anlatan Acar, kulübün adını "Anka" belirlemelerinin nedenini ise "Anka ileri idealleri temsil eden bir canlıdır. Gerçekte böyle bir şey yok ama biz de sıfırdan bir efsaneyi gerçekleştirmek için Anka isminin bize uygun olduğunu düşündük. Artık Edremit Körfezi, Anka ismini sahiplendi şu an." ifadeleriyle açıkladı.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 8

Antrenör Kerem Ergül de Edremit Körfezi'nin kızlarının futbolda çok yetenekli olduğunu dile getirerek "Biz bu kızlarımızı Türkiye kadın futboluna kazandırmak için buradayız. Küllerinden doğan Anka kuşu misali biz de küllerimizden doğduk." diye konuştu.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 9

Kulübün 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerde Türkiye Şampiyonası'na katılacağını aktaran Ergül, "Finalleri hedefliyoruz. Buna inanıyoruz. Kızlarımız çok çalışkan, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Teknik ekibimiz de bu durumda çok inançlı. Herkes birbirine çok güveniyor. Çok güzel bir atmosfer var öncelikle. Başaracağız inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu - 10
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