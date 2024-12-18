Anka kızları böyle doğdu: Öğretmen baba kızı için futbol kulübü kurdu
Balıkesir'de görev yapan öğretmen Gökhan Acar, 11 yaşındaki kızı Aylin için iki yıl önce spor kulübü kurdu. Edremit Anka Futbol Kulübü'nde şu anda 17 yaş altı 50 kız futbol oynuyor. Yaş gruplarında başarıdan başarıya koşuyorlar.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin tek kadın futbol kulübü Anka'nın ilginç bir hikayesi var. Gökhan Acar, aslında bir sınıf öğretmeni. Şimdi 11 yaşında olan kızı Aylin'in futbol merakı onu kulüp kurmaya kadar götürmüş. Önce kızı ve arkadaşları bir araya geldiği kulüpte şimdi 50 sporcu yer alıyor.