Ankara Bayram namazı saati 2025: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

Kurban Bayramı heyecanı ile binlerce kişi günün ilk saatlerinde camileri dolduruyor. Bayram namazı ardından aile bireyleri bayramlaşmak için bir araya geliyor. İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için Ankara bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Ankara ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte, ilçe ilçe bayram namazı vakitleri...

Ankara Bayram namazı saati 2025: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 1

Ankara ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Ankara'nın; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bâlâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan, Yenimahalle olmak üzere toplam 25 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara Bayram namazı saati 2025: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 2

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da yaşayanlar 6 Haziran Cuma günü eda edilecek Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde camilerde bayram namazını idrak edecek. Ankara'da bayram namazı ise 05:55'te kılınacak.

ANKARA İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ankara Bayram namazı saati 2025: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekat hainde cemaat ile kılınan Kurban Bayramı namazı için; “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilerek imama uyularak ilerlenir:

Ankara Bayram namazı saati 2025: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 4

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

· İkinci rekate kalkılır.

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

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