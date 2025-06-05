Ankara Bayram namazı saati 2025: Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri
Kurban Bayramı heyecanı ile binlerce kişi günün ilk saatlerinde camileri dolduruyor. Bayram namazı ardından aile bireyleri bayramlaşmak için bir araya geliyor. İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için Ankara bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Ankara ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte, ilçe ilçe bayram namazı vakitleri...
Ankara ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Ankara'nın; Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bâlâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan, Yenimahalle olmak üzere toplam 25 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?