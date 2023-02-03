Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yumuşak hava nedeniyle birçok Ankaralı sokağa çıktı. Bir grup ise karın gelişini halay çekerek kutladı.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 1

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 2

Başkent genelinde devam eden kar nedeniyle Anıtkabir, TBMM, kentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 3

Yağış sonrası havanın yumuşak olmasıyla sokağa çıkan genç yaşlı, kadın erkek birçok kişi de karın keyfini çıkardı.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 4

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları da parklarda ve çıkmaz sokaklarda yanlarında getirdikleri kızak ve poşetlerle kaydı, kar topu oynadı.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 5

Öte yandan büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 6

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk sahalarında çalışmalarını sürdürürken trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 7

Mamak ilçesinde vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken çocuklar ise karda kayarak eğlendi.

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 8
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 9
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 10
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 11
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 12
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 13
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 14
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 15
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 16
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 17
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 18
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 19
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 20
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 21
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 22
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 23
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 24
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 25
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 26
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 27
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 28
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 29
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 30
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 31
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar - 32

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