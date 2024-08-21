Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da alevlerle mücadele sürüyor. Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. Ankara-Bolu'daki yangın ile Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 1

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını çıktı.

Üç kentte de alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 2

ANKARA'DA BAŞLAYAN YANGIN BOLU'YA SIÇRADI

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 3

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Alevlerin etkilediği Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 4

AFAD: 36 HANE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bugün saat 12.28 sıralarında Gerede ilçesi Demirler köyü mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir.

İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren başlamış olup; müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir.

Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır.

Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 5

AFYONKARAHİSAR'DA ORMAN YANGINI

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Akharım beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 6

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 7

İZMİR'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor - 8

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.

Ekipler sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.

Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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