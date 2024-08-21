Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da alevlerle mücadele sürüyor. Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bir köy tahliye edildi. Ankara-Bolu'daki yangın ile Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar’da orman yangını çıktı.
Üç kentte de alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.