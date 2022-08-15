Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.08.2022 - 18:14 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 03:28
Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.
Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.
Şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 2'si stajyer mühendis biri stajyer mimar 3 kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.
Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da etkili olan sağanağa ilişkin, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü." dedi.
Meteorolojik tahminlerin de bu yönde yağış görülebileceği yönünde olduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günler için Ankara ve çevresinde yağış beklentimiz yok. Açık bir havanın hakim olacağını öngörüyoruz."
Meteoroloji, bugün 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış başladı.
Yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.
Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti.
Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.
Bazı ağaçlar devrildi.
Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.
Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun yağışlar sonucu Mudanya'dan 260 evden su baskını ihbarı alındığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Yalova'da da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu.
Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.
Vatandaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.
AFAD ise, Yalova'da aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 adet mahsur kalma, 45 adet su baskını, 8 adet trafik kazası, 1 adet trafo yangını, 1 adet asansörde mahsur kalma, 1 adet motosiklet kazası ihbarı alındığını ve meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Eskişehir'de de sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.
Dün yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.
Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevreyolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.
Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 5,5 kilogram yağış düştü.
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir ev ve 14 iş yerinde su baskınları yaşandı.
Bazı esnaf iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlerken bazı iş yerlerinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
Bolu Mudurnu'da da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, su baskınları yaşandı.
Bazı ağaçlar devrildi, yamaçlardan kopan kaya parçaları yollara düştü.
İlçe merkezindeki meydan ise sularla kaplandı.
Dolayüzü köyünde de bir kamyon, devrilen kavak ağacının altında kaldı.
Köyde ayrıca bin 200 saman balyası ile 1 ton arpa ve buğday sular nedeniyle zarar gördü.