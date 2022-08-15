Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, yollarda oluşan su birikintileri uzun araç kuyruğuna yol açtı. Başkentte fırtına can kaybına neden oldu. İnşaatta kolon devrilmesi sonucu 21 yaşındaki mühendis Taha Öztürk yaşamını yitirdi.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.08.2022 - 18:14 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 03:28

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 1

ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağmur, dolu ve fırtınanın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklardaki mazgalların tıkanmasıyla yollar yağmur suyuyla doldu. Bazı caddelerde de ağaçlar devrildi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 2

Trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanak esnasında dışarıda bulunan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi. 

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 3

Şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 2'si stajyer mühendis biri stajyer mimar 3 kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 4

Şiddetli yağmurun yanı sıra kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar bazı caddelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Mazgalların tıkanmasıyla birçok yol su altında kaldı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 5

Bazı alt geçitlerdeki su baskını nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, suyla dolan alt geçitlerde tıkanan mazgalları açmak için büyük çaba harcadı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 6

YARIM SAATTE METREKAREYE 12 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da etkili olan sağanağa ilişkin, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü." dedi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 7

Meteorolojik tahminlerin de bu yönde yağış görülebileceği yönünde olduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günler için Ankara ve çevresinde yağış beklentimiz yok. Açık bir havanın hakim olacağını öngörüyoruz."

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 8

BURSA'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Meteoroloji, bugün 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağış başladı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 9

Yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 10

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 11

Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 12

Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 13

Bazı ağaçlar devrildi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 14

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 15

Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 16

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun yağışlar sonucu Mudanya'dan 260 evden su baskını ihbarı alındığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 17
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 18
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 19
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 20

YALOVA'DA METREKAREYE 48 KİLO YAĞMUR DÜŞTÜ 

'da da sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 21

Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 22

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 23

Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Orman İşletme ve Çavuşlu kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluşurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 24

Vatandaşlar yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 25

Yalova Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri metrekareye 48 kilo yağmurun düştüğü kentte, yağışın gün boyu devam edeceğini açıkladı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 26

AFAD ise, Yalova'da aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 adet mahsur kalma, 45 adet su baskını, 8 adet trafik kazası, 1 adet trafo yangını, 1 adet asansörde mahsur kalma, 1 adet motosiklet kazası ihbarı alındığını ve meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 27
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 28
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 29

ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

'de de sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 30

Dün yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 31

Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevreyolu ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 32

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 33

Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte metrekareye 5,5 kilogram yağış düştü.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 34

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 35
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 36
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 37
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 38

TEKİRDAĞ'DA BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir ev ve 14 iş yerinde su baskınları yaşandı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 39

Bazı esnaf iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlerken bazı iş yerlerinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 40
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 41
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 42
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 43
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 44
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 45
Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 46

BOLU'DA KAYA PARÇALARI YOLLARA DÜŞTÜ

Mudurnu'da da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olurken, su baskınları yaşandı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 47

Bazı ağaçlar devrildi, yamaçlardan kopan kaya parçaları yollara düştü.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 48

İlçe merkezindeki meydan ise sularla kaplandı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 49

Dolayüzü köyünde de bir kamyon, devrilen kavak ağacının altında kaldı.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 50

Köyde ayrıca bin 200 saman balyası ile 1 ton arpa ve buğday sular nedeniyle zarar gördü.

Ankara, Bursa, Yalova, Eskişehir, Tekirdağ ve Bolu'da şiddetli sağanak ve fırtına: 1 ölü - 51

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER