Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?
Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alımı için ilana çıktı. ABB'den yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek zabıta memuru istihdam edilecek. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Zabıta memurluğu için başvurmak isteyen adaylar, "https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden formu doldurarak, 3-11 Ekim'de, istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na giderek şahsen başvuruda bulunabilecek.