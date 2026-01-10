Ankara Çankaya'da korku dolu anlar. Kolonları çatlayan bina tahliye edildi
10.01.2026 15:09
İHA, AA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binanın taşıyıcı kolonlarında çatlak ve kırılmalar oluştu. Apartman sakinleri tahliye edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'taki Yılmazlar Apartmanı'nın kolonlarında gece saatlerinde çatlak ve kırılmalar meydana geldi.
Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bina çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, olumsuz bir durumun yaşanmaması için apartman sakinlerini tahliye etti.