Ankara deprem bölgesi mi, evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama)
Ankara'nın farklı bölgelerinde hissedilen depğrem ardından gözler bir kez daha fay hatlarına çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Başkent'te ikamet eden vatandaşlar, "Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Son olarak Ankara'da meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. Meydana gelen sarsıntılar ardından Ankara deprem risk haritası merak ediliyor. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır?