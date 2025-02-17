Ankara deprem bölgesi mi, evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama)

Ankara'nın farklı bölgelerinde hissedilen depğrem ardından gözler bir kez daha fay hatlarına çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Başkent'te ikamet eden vatandaşlar, "Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

Ankara deprem bölgesi mi, evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 1

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Son olarak Ankara'da meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. Meydana gelen sarsıntılar ardından Ankara deprem risk haritası merak ediliyor. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? AFAD fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara deprem bölgesi mi, evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 2

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara'nın merkezinden büyük bir fay hattı geçmese de, kentin çevresindeki birçok ilçe aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Özellikle Ankara'nın kuzeyinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ve en tehlikeli fay hatlarından biri olarak kabul edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı, bölge için önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu fay hattı, geçmişte büyük depremler üretmiş ve gelecekte de ciddi sismik hareketlilik yaratma potansiyeline sahiptir.

Ankara deprem bölgesi mi, evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 3

Öte yandan, Ankara'nın güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı bulunmaktadır. Bu fay, geçmişte orta büyüklükte depremler üretmiş olup, bölgedeki yerleşim yerleri için dikkate alınması gereken bir risk faktörüdür.

Ankara deprem bölgesi mi, evimin altından fay hattı geçiyor mu? (AFAD fay hattı sorgulama) - 4

EVİMİN ALTINDAN FAY GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER