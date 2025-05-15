Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

Konya merkezli gerçekleşen depremden başkent Ankara’da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise Ankara’da deprem riskini araştırıyor. Türkiye deprem riski haritasına göre çok riskli ve daha az riskli şehirler belli oldu. Deprem risk haritasında şehirler 1, 2,3,4 ve 5. derece risk gruplarına göre ayrılıyor. Deprem riski yüksek iller haritada kırmızı renkte vurgulanıyor. Peki Ankara deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? İşte, Ankara deprem riski durumu…

Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? - 1

Konya’da yaşanan deprem Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere,  Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerinden de hissedildi. Ankara’da farklı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise deprem riski durumuna göz atmak istiyor. Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgeleri haritası hazırlandı. İşte, Ankara deprem risk durumu…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? - 2

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara, deprem riski bakımından üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor.

Ankara, konumu nedeniyle kuzeyden Kuzey Anadolu Fay Sistemi, güney doğudan Keskin fayı, güneyden Tuz Gölü Fay Zonu, doğudan Ezinepazarı fayı ve güney batıdan Eskişehir Fay zonu tarafından çevrelenmiş
durumdadır. Belirtilen faylar, aktif olup yıkıcı ve büyük depremler üretme
potansiyeline sahiptir.
Üçüncü derece riskli iller şu şekilde;

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? - 3

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu? - 4

DEPREM RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

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