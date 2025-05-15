Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Ankara, deprem riski bakımından üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor.

Ankara, konumu nedeniyle kuzeyden Kuzey Anadolu Fay Sistemi, güney doğudan Keskin fayı, güneyden Tuz Gölü Fay Zonu, doğudan Ezinepazarı fayı ve güney batıdan Eskişehir Fay zonu tarafından çevrelenmiş

durumdadır. Belirtilen faylar, aktif olup yıkıcı ve büyük depremler üretme

potansiyeline sahiptir.

Üçüncü derece riskli iller şu şekilde;



Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.