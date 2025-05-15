Ankara deprem bölgesi mi? Ankara'dan fay hattı geçiyor mu?
Konya merkezli gerçekleşen depremden başkent Ankara’da da hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise Ankara’da deprem riskini araştırıyor. Türkiye deprem riski haritasına göre çok riskli ve daha az riskli şehirler belli oldu. Deprem risk haritasında şehirler 1, 2,3,4 ve 5. derece risk gruplarına göre ayrılıyor. Deprem riski yüksek iller haritada kırmızı renkte vurgulanıyor. Peki Ankara deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? İşte, Ankara deprem riski durumu…
Konya’da yaşanan deprem Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar gibi ilçelerinden de hissedildi. Ankara’da farklı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise deprem riski durumuna göz atmak istiyor. Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından deprem bölgeleri haritası hazırlandı. İşte, Ankara deprem risk durumu…