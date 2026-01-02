Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
02.01.2026 07:44
İHA
Başkentte hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park’ın havuzu da buz tabakasıyla kaplandı.
Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürüyor.
Dün başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.
Kentin simgelerinden Kuğulu Park’ta, kuğuların bulunduğu havuz da yer yer buz tuttu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre başkentte dondurucu soğuklar gün içinde de etkisini sürdürecek.