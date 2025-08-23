Ankara elektrik kesintisi (ASKİ 23 Ağustos elektrik kesintisi programı)
Ankara’da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. ASKİ tarafından yayımlanan kesinti programına göre, farklı saat aralıklarında yapılacak çalışmalar sırasında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları istendi.
Başkent EDAŞ, Ankara’da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kent genelinde çok sayıda ilçede enerji verilemeyecek. Programa göre, Ayaş, Akyurt, Altındağ gibi birçok Ankara ilçesine elektrik verilemeyecek.
23 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI