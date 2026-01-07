Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın
07.01.2026 15:24
Son Güncelleme: 07.01.2026 15:52
İHA, AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan otoparkta bir araçta çıkan yangın TIR'lara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğünce kullanılan otoparkta bulunan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede otoparkta bulunan TIR'lara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet'e ait TOMA'larla da müdahale edilen yangın söndürüldü.
İlk belirlemelere göre otoparktaki 6 TIR yangında zarar gördü. Yanan TIR'larda alkol bulunduğu iddia edildi.
Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de yangının çıktığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, Ankara Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
“Saat 14.20 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma, incelemeler sürdürülmektedir.”