Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı?

Türkiye'de en çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak tarihe geçen Ankara gar saldırısının üzerinden 9 yıl geçti. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 101 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı.

Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı? - 1

Türkiye, 10 Ekim 2015'te tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 101 sivil yaşamını yitirmiş, 379 kişi yaralanmıştı. En çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak Türkiye tarihine geçen saldırının üzerinden 9 yıl geçti.

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Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı? - 2

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015'te, terör örgütleri PKK ile DEAŞ, sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi Kültür Merkezi'nin bahçesinde, 20 Temmuz 2015'te basın açıklaması yapan gruba düzenlenen "canlı bomba" saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda kanlı yüzünü gösterdi ve yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 101 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı.

Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı? - 3

CANLI BOMBALAR PEŞ PEŞE İNFİLAK ETTİ

Mitingin yapılacağı bilgisini alan terör örgütü DEAŞ, Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu teröristi, saldırı için Gaziantep'ten Ankara'ya gönderdi.

Canlı bombaları taşıyan araç, saat 09.00 sıralarında Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yaklaşık 15 dakika sonra araçtan inen teröristler, bu kez taksiyle İnönü Bulvarı üzerinden TBMM önünden geçti.

Meclis Çankaya Kapısı yakınlarında başka bir taksiye geçen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi.

Burayı gören kameraların kadrajına giren canlı bombalar, miting için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi.

Saat 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan 3 saniye sonra ikinci canlı bomba da aynı eylemi gerçekleştirdi.

Menfur saldırıda 2'si çocuk 101 kişi hayatını kaybetti, 19'u çocuk 379 kişi yaralandı.

Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı? - 4

SALDIRISI SONRASI TEPKİLER

Saldırıya yurt içinden ve yurt dışından tepkiler yağdı, terör sert bir dille kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu saldırıyı lanetliyorum. Her türlü terör eyleminin karşısındayız. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız, hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Çok sayıda ülke, teröre karşı Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı.

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