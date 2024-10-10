Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı?

SALDIRISI SONRASI TEPKİLER

Saldırıya yurt içinden ve yurt dışından tepkiler yağdı, terör sert bir dille kınandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu saldırıyı lanetliyorum. Her türlü terör eyleminin karşısındayız. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız, hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.



Çok sayıda ülke, teröre karşı Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı.