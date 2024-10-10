Ankara garı saldırısının üzerinden 9 yıl geçti: 10 Ekim katliamında neler yaşandı?
Türkiye'de en çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak tarihe geçen Ankara gar saldırısının üzerinden 9 yıl geçti. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 101 kişi yaşamını yitirdi, 379 kişi yaralandı.
Türkiye, 10 Ekim 2015'te tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda, 101 sivil yaşamını yitirmiş, 379 kişi yaralanmıştı. En çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak Türkiye tarihine geçen saldırının üzerinden 9 yıl geçti.