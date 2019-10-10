Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü DAEŞ'in Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenler anıldı.
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Terör örgütü DAEŞ'in, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
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Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki bir grup, saldırının 4. yılında anma programı için gar önünde bir araya geldi.
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Katılımcılar, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı.
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4Program kapsamında, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak saygı duruşunda bulunuldu.
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5Bir süre oturma eylemi yapan gruptakiler, daha sonra hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu anıta kırmızı karanfil bıraktı.
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Anma programına bazı CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.
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