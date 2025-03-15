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Ankara için iftar vakti 15 Mart (Ankara imsakiye 2025): Ankara akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti)

Ankara imsak vakti ve iftar saatleri, 2025 Ramazan dolayısıyla gündemi meşgul ediyor. Mübarek oruç ayının en merak edileni 2025 imsakiye takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Oruç tutacaklar ''Ankara'da bugün ezan saat kaçta okunuyor, iftara ne kadar kaldı? Ankara imsak, iftar ve teravih saatleri...

Ankara için iftar vakti 15 Mart (Ankara imsakiye 2025): Ankara akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 1

Ramazan imsakiyesi, mübarek onbir ay boyunca ezan vakitlerine yer veriyor. 29 gün sürecek Ramazan'da imsak, iftar ve teravih namazı saatleri oruç tutacakların gündeminde olacak. Oruç tutanlar, ''Ankara'da iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?'' sorularına yanıt arıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara için iftar vakti 15 Mart (Ankara imsakiye 2025): Ankara akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 2

ANKARA İFTAR VAKTİ 15 MART

Ankara'da 15 Mart Cumartesi günü iftar saat 19:02'de açılacak.

Teravih namazı da 20:20'den sonra camilerde cemaatle idrak edilecek.

Ankara için iftar vakti 15 Mart (Ankara imsakiye 2025): Ankara akşam ezanı saatleri (imsak, iftar ve teravih namazı vakti) - 3

Ankara İlçe İftar Vakitleri

Akyurt Namaz Saatleri

Ankara Namaz Saatleri

Ayaş Namaz Saatleri

Bala Namaz Saatleri

Beypazarı Namaz Saatleri

Çamlıdere Namaz Saatleri

Çubuk Namaz Saatleri

Elmadağ Namaz Saatleri

Evren Namaz Saatleri

Güdül Namaz Saatleri

Haymana Namaz Saatleri

Kahramankazan Namaz Saatleri

Kalecik Namaz Saatleri

Kızılcahamam Namaz Saatleri

Nallıhan Namaz Saatleri

Polatlı Namaz Saatleri

Şereflikoçhisar Namaz Saatleri

Altındağ Namaz Saatleri

Çankaya Namaz Saatleri

Etimesgut Namaz Saatleri

Gölbaşı Namaz Saatleri

Keçiören Namaz Saatleri

Mamak Namaz Saatleri

Pursaklar Namaz Saatleri

Sincan Namaz Saatleri

Yenimahalle Namaz Saatleri

ANKARA İMSAKİYE 2025

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