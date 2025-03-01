Ankara iftar saati: (1 Mart Cumartesi) Ankara’da oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı?
Ankara’da ilk iftar bugün saat 18:47’de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara 2025 yılı Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Başkent Ankara’da yaşayan binlerce müslüman ilk orucunu cumartesi günü açıyor.
Ankara’nın çeşitli bölgelerinde iftar çadırları kurulurken kimileri ise evlerinde aileleriyle birlikte oruçlarını açmayı tercih etti. Diyanet tarafından paylaşılan İmsakiye ile birlikte 81 ilin iftar, sahur ve teravih namazı vakitleri belli oldu.