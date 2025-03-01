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Ankara iftar saati: (1 Mart Cumartesi) Ankara’da oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı?

Ankara’da ilk iftar bugün saat 18:47’de açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara 2025 yılı Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Başkent Ankara’da yaşayan binlerce müslüman ilk orucunu cumartesi günü açıyor.

Ankara iftar saati: (1 Mart Cumartesi) Ankara’da oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 1

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde iftar çadırları kurulurken kimileri ise evlerinde aileleriyle birlikte oruçlarını açmayı tercih etti. Diyanet tarafından paylaşılan İmsakiye ile birlikte 81 ilin iftar, sahur ve teravih namazı vakitleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara iftar saati: (1 Mart Cumartesi) Ankara’da oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 2

ANKARA İFTAR SAATİ 1 MART CUMARTESİ

Ankara’da yaşayanlar Ramazan ayının ilk orucunu bugün saat 18:47’de açıyor. Ankara’da 5 günlük iftar ve sahur vakitleri şu şekilde;

1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 05.52 Akşam: 18.47 Yatsı: 20.04
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 05.51 Akşam: 18.48 Yatsı: 20.06
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 05.49 Akşam: 18.49 Yatsı: 20.07
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 05.48 Akşam: 18.50 Yatsı: 20.08
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 05.46 Akşam: 18.51 Yatsı: 20.09
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.45 Akşam: 18.52 Yatsı: 20.10
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.43 Akşam: 18.53 Yatsı: 20.11

Ankara iftar saati: (1 Mart Cumartesi) Ankara’da oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 3

RAMAZAN AYI BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Ankara iftar saati: (1 Mart Cumartesi) Ankara’da oruç saat kaçta açılacak, kaç dakika kaldı? - 4

Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de saat 19.12'de yapılacak. Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak.Geriye kalan 45 ilde, 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak.

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