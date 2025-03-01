Ankara iftar vakti 1 Mart 2025: Ankara'da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saat kaçta okunacak? (Ankara Ramazan imsakiyesi)
Ankara iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Ankara'nın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Ankara'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte 1 Mart 2025 Ankara iftar saati.
Ankara'da yaşayan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Ankara iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Ankara'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Ankara iftar vakti.