Ankara iftar vakti 2026: Ankara'da ilk iftar saat kaçta açılacak? (19 Şubat Ankara Ramazan İmsakiyesi)

Ankara'da 2026 yılının ilk iftarı için geri sayım başladı. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk oruçlarını tutmaya başlayan Başkentliler için Ramazan ayının manevi atmosferi Kocatepe'den Beştepe'ye kadar tüm şehri sarmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Ankara'da iftar saati belli oldu. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet verilerine göre Ankara iftar saati.