Ankara iftar vakti 2026: Ankara'da ilk iftar saat kaçta açılacak? (19 Şubat Ankara Ramazan İmsakiyesi)
19.02.2026 15:08
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da 2026 yılının ilk iftarı için geri sayım başladı. 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk oruçlarını tutmaya başlayan Başkentliler için Ramazan ayının manevi atmosferi Kocatepe'den Beştepe'ye kadar tüm şehri sarmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Ankara'da iftar saati belli oldu. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet verilerine göre Ankara iftar saati.
Ankara’da 19 Şubat Perşembe günü iftar vakti belli oldu. Ramazan ayının 1. gününde Müslümanlar, aynı sofrada oruçlarını açmaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre imsakiyeyi yayınladı. Peki, Ankara'da iftar saat kaçta açılacak?
ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 imsakiyesi sonrasında belli oldu.
19 Şubat Perşembe günü Ankara'da iftar saat 18.35’de okunacak akşam ezanı ile açılacak.
İL İL İFTAR SAATLERİ 2026
İstanbul: 18:49
Bursa: 18:50
Edirne: 18:59
Kocaeli: 18:46
Sakarya: 18:44
Çanakkale: 19:01
Tekirdağ: 18:55
Balıkesir: 18:55
Yalova: 18:49
Ankara: 18:35
Konya: 18:40
Eskişehir: 18:44
Kayseri: 18:26
Sivas: 18:20
Kırıkkale: 18:33
Aksaray: 18:34
Karaman: 18:38
Niğde: 18:31
İzmir: 19:00
Manisa: 18:59
Aydın: 18:58
Denizli: 18:52
Muğla: 18:55
Afyonkarahisar: 18:45
Kütahya: 18:47
Uşak: 18:49
Antalya: 18:48
Adana: 18:29
Mersin: 18:33
Hatay: 18:27
Kahramanmaraş: 18:23
Isparta: 18:46
Burdur: 18:47
Osmaniye: 18:26
Trabzon: 17:59
Samsun: 18:18
Ordu: 18:08
Rize: 17:55
Zonguldak: 18:39
Bolu: 18:40
Düzce: 18:42
Tokat: 18:17
Çorum: 18:26
Erzurum: 17:56
Van: 17:52
Malatya: 18:15
Elazığ: 18:12
Erzincan: 18:04
Iğdır: 17:43 (Türkiye'nin ilk iftarı)
Ağrı: 17:48
Kars: 17:47
Gaziantep: 18:21
Diyarbakır: 18:09
Şanlıurfa: 18:15
Mardin: 18:07
Adıyaman: 18:18
Batman: 18:05
Siirt: 18:01