Ankara iftar vakti 3 Mart 2025: Ankara'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Ankara Ramazan imsakiyesi)

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 3 Mart 2025 Ankara Ramazan imsakiyesi ile netleşti.



Buna göre; Ankara'da iftar saat 18.49'da açılacak.



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