Ankara iftar vakti 3 Mart 2025: Ankara'da iftar saat kaçta, akşam ezanına ne kadar kaldı? (Ankara Ramazan imsakiyesi)
Ankara iftar vakti, 2025 Ramazan ayının üçüncü gününün idrak edilmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Ankara'nın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Ankara'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte 3 Mart 2025 Ankara iftar saati.
Ankara'da vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Ankara iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Ankara'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Ankara iftar vakti.