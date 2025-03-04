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Ankara iftar vakti 4 Mart 2025: Ankara'da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Ankara Ramazan imsakiyesi)

Ankara iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının dördüncü gününün idrak edilmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgisini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Ankara'nın iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Ankara'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç ne zaman açılacak? İşte 4 Mart 2025 Ankara iftar saati.

Ankara iftar vakti 4 Mart 2025: Ankara'da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Ankara Ramazan imsakiyesi) - 1

Ankara'da vatandaşlar, 4 Mart 2025 tarihli Ankara iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Ankara'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 4 Mart 2025 Ankara iftar vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara iftar vakti 4 Mart 2025: Ankara'da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Ankara Ramazan imsakiyesi) - 2

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 4 Mart 2025 Ankara Ramazan imsakiyesi ile netleşti.

Buna göre; Ankara'da iftar saat 18.50'de açılacak.

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Ankara iftar vakti 4 Mart 2025: Ankara'da iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (Ankara Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE ANKARA İFTAR VAKİTLERİ

Akyurt İftar Vakti

Ayaş İftar Vakti

Bala İftar Vakti

Beypazarı İftar Vakti

Çamlıdere İftar Vakti

Çubuk İftar Vakti

Elmadağ İftar Vakti

Evren İftar Vakti

Güdül İftar Vakti

Haymana İftar Vakti

Kahramankazan İftar Vakti

Kalecik İftar Vakti

Kızılcahamam İftar Vakti

Nallıhan İftar Vakti

Polatlı İftar Vakti

Şereflikoçhisar İftar Vakti

Altındağ İftar Vakti

Çankaya İftar Vakti

Etimesgut İftar Vakti

Gölbaşı İftar Vakti

Keçiören İftar Vakti

Mamak İftar Vakti

Pursaklar İftar Vakti

Sincan İftar Vakti

Yenimahalle İftar Vakti

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