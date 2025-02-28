ANKARA KAHRAMANKAZAN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? KAHRAMANKAZAN İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? KAHRAMANKAZAN İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 KAHRAMANKAZAN Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Ankara Kahramankazan iftar vakti saat kaçta okunuyor? Kahramankazan için iftar saatleri ne kadar kaldı? Kahramankazan iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Kahramankazan Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Ankara Kahramankazan oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
ANKARA KAHRAMANKAZAN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara Kahramankazan iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Kahramankazan Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Kahramankazan oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Kahramankazan iftar vakti saati 18:47 vaktinde okunacak.