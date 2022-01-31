Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu. Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtti. Yavaş, "1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın" uyarısı yaptı.