Ankara, Rize oldu: “Bugüne kadar böyle bir temmuz yaşanmamıştı”

“SICAKLAR NE KADAR YÜKSELİRSE YAĞIŞ O KADAR ŞİDDETLENİYOR”

Yalçın, sıcaklar ne kadar çok yükselirse yağışın da o kadar şiddetlendiğini, altyapı sorumlularının yönetiminin güçleştiğini, yıldırım ve şimşek sayısının arttığını ve havacılık güvenliğini tehlikeye sokan türbülansların sıklaştığını belirtti.

İklimdeki değişiklikleri tek yönlü algılamanın yanılgıya düşürebileceğini vurgulayan Yalçın, küresel sıcaklık artışının yalnızca hava sıcaklığını ve kuraklığı artırmadığını muhtemel sonuçlarından birinin de yerel etkili yağışlar olduğunu bildirdi.