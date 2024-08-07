Ankara, Rize oldu: “Bugüne kadar böyle bir temmuz yaşanmamıştı”
Sıcak geçen temmuz ayında dinmeyen sağanak yağışlar İç Anadolu’yu Karadeniz’e benzetti. Ankara’nın temmuz ayında 31 günün 28’inde yağış aldığını söyleyen uzmanlar, başkentin Rize’nin yağış karakterini benimsediğini ifade etti. İklim ve sürdürülebilirlik uzmanı Dr. Levent Yalçın, “Dönem dönem kuraklık sonucuna maruz kalan bölgeler, bazen de bol yağışa, hatta afet tehlikesi oluşturacak yağışlara maruz kalırlar. Bu yıl temmuz ayında, İç Anadolu Bölgesi için böyle bir durum söz konusu oldu.” dedi.
Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde temmuz ayında aşırı sıcaklarla birlikte şiddetli sağanaklar görüldü.