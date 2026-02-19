Ankara sahur (imsak) vakti 2026: Ankara'da sahur saat kaçta? 20 Şubat Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ankara'da, ilk oruçlar tutuldu ve gözler şimdi ikinci günün sahur vaktine çevrildi. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında buluşacak olan Ankaralılar, "20 Şubat Cuma Ankara'da sahur saat kaçta?" ve "Ankara imsak vakti ne zaman?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Ramazan imsakiyesine göre Ankara için güncel sahur ve imsak bilgisi.