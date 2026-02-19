Ankara sahur (imsak) vakti 2026: Ankara'da sahur saat kaçta? 20 Şubat Diyanet Ramazan imsakiyesi
19.02.2026 22:19
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da, ilk oruçlar tutuldu ve gözler şimdi ikinci günün sahur vaktine çevrildi. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında buluşacak olan Ankaralılar, "20 Şubat Cuma Ankara'da sahur saat kaçta?" ve "Ankara imsak vakti ne zaman?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Ramazan imsakiyesine göre Ankara için güncel sahur ve imsak bilgisi.
Ankara imsak (sahur) vakti bilgisi, Ramazan ayının ikinci gününde oruç tutacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sahur yaparak gün boyunca zinde kalmak ve imsak vaktini kaçırmak istemeyen Ankaralı vatandaşlar, 20 Şubat tarihli sahur saatlerini araştırıyor. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak?
ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ankara Ramazan imsakiyesi ile birlikte sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; Ankara'da Ramazan ayının ikinci sahuru, 20 Şubat Cuma sabahı saat 06.05'te yapılacak.
İL İL SAHUR SAATLERİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 20 Şubat tarihli il il sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; Sahur İstanbul'da saat 06.20'de,
Ankara'da saat 06.05'da,
İzmir'de saat 06,28'da,
Bursa'da saat 06.20'de,
Antalya'da saat 06.14'te,
Adana'da saat 05.55'de yapılacak.