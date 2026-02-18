Ankara sahur vakti 2026: Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara Ramazan ayı sahur saatleri
18.02.2026 12:12
NTV - Haber Merkezi
Ankara sahur vakti, 2026 Ramazan ayının ilk orucunu tutmaya hazırlanan Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayının birinci gününde oruca niyet edecek Müslümanlar, Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgisine odaklandı. 2026 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta?
Ankara'da yaşayan ve Ramazan ayının ilk gecesinde sahura kalkarak oruç tutmaya niyet edecek vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesini araştırıyor. İşte, 19 Şubat Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgileri.
ANKARA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?
2026 Ramazan ayının ilk günü, Ankara için sahur vakti 06.06 olarak belirlendi.
ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
19 Şubat Perşembe günü Ankara'da iftar vakti, 18.35’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Yaşadığınız ilin 29 günlük tam imsakiyesine "ntv.com.tr/imsakiye" sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Ntv'nin imsakiyesi sayfası üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak; sahur, imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.