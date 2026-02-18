Ankara sahur vakti 2026: Ankara'da bu gece sahur saat kaçta? Ankara Ramazan ayı sahur saatleri

Ankara sahur vakti, 2026 Ramazan ayının ilk orucunu tutmaya hazırlanan Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. Mübarek Ramazan ayının birinci gününde oruca niyet edecek Müslümanlar, Ankara Ramazan İmsakiyesi bilgisine odaklandı. 2026 Ramazan imsakiyesi günlük olarak ntv.com.tr'den görüntülenebiliyor. Peki, Ankara'da sahur saat kaçta?