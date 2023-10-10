Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar keşfedildi
Çubuk ilçesinde Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar tespit edildi. Alanda arkeolojik çalışmalara başlandı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıddık Çalık, 1402'de Çubuk Ovası'nda gerçekleşen ve 30 ila 40 bin kişinin hayatını kaybettiği savaşın izlerini yansıtan toplu bir mezar bulduklarını bildirdi.
Ankara Savaşı'nın Çubuk Ovası'nda yaşandığını gösteren birçok kaynak bulunduğunu anımsatan Çalık, toplu mezarla da savaşın bu alanda yapıldığının kesinlik kazandığını aktardı.