Ankara Savaşı'ndan kalma toplu mezar keşfedildi

AYBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahattin Çelik ise "Eskiden burada Kayra isminde bir köy varmış. Şimdiki köyün yaklaşık olarak 3 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Savaşta burada pek çok insanın şehit olduğunu ve dolayısıyla da buraya şehitlerle ilgili bir mezarlık yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bölgelerde Ankara Savaşı’yla ilgili çok sayıda delil bulana kadar bu tür kazılarımız devam edecek." ifadesini kullandı.