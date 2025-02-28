ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA OKUNUYOR? ŞEREFLİKOÇHİSAR İçin İftar Saatleri Ne Kadar Kaldı? ŞEREFLİKOÇHİSAR İftar Vakitleri Kaç Dakika Var? Diyanet 1 Mart 2025 ŞEREFLİKOÇHİSAR Akşam Ezanı Bugün Ne Zaman Okunacak?
Ankara Şereflikoçhisar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Şereflikoçhisar için iftar saatleri ne kadar kaldı? Şereflikoçhisar iftar vakitleri kaç dakika var? Diyanet 1 mart 2025 Şereflikoçhisar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Ankara Şereflikoçhisar oruç ne zaman açılacak? Bilgileri haberin detayında..
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara Şereflikoçhisar iftar vakti saat kaçta okunuyor? Diyanet 1 Mart 2025 Şereflikoçhisar Ramazan akşam ezanı bugün ne zaman okunacak? Şereflikoçhisar oruç ne zaman açılacak?
Bugün 1 Mart 2025, Şereflikoçhisar iftar vakti saati 18:45 vaktinde okunacak.