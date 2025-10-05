Ankara su kesintisi son durum: Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arızalar ve kesintiler

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Polatlı / 5 Ekim (11:30 - 18:00)

Şebeke hattındaki arıza nedeniyle etkilenen yerler: Şehitlik Mahallesinin bir kısmı, Gazi Mahallesi bir kısmı, Cumhuriyet Mah. Kurtuluş Mah. Zafer Mah. İstiklal Mahallesi bir kısmı, Yeni Mahalles bir kısmı, Fatih Mahallesi bir kısmı.



11:00 - 16:00

Şentepe Mahallesi bir bölümü



Sincan / 5 Ekim (12:05 - 17:00)



Şebeke hattındaki arıza nedeniyle etkilenen yerler: Fevzi Çakmak Mahallesi bir bölümü.



3 - 5 Ekim (17:00 - 15:00)



Şebeke hattındaki arıza nedeniyle kesintiden etkilenecek yerler: Yenihisar, Beyobası, Çokoren, Maliköy.



Çankaya / 5 - 6 Ekim (08:25 - 15:00)

Yeni hat imalatı yapılmasıdan ötürü kesintiden etkilenen yerler: Dodurga Mahallesi, Çayyolu Mahallesi Bir Kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi, Konutkent Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Beytepe Mahallesi Üst Kotları, Üniversiteliler Mahallesi Üst Kotları.



Mutlukent Mahallesi, Çayyolu Mahallesi Bir Kısmı, Ümit Mahallesi bir kısmı, Beytepe Mahallesi Alt Kotları, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi bir kısmı.



Keçiören / 5 Ekim (08:00 - 23:55)



Ana hat üzerindeli arıza nedeniyle etkilenen yerler: Keçiören geneli.