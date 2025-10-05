Ankara su kesintisi son durum: Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arızalar ve kesintiler
Ankara'nın bazı ilçelerinde arıza nedeniyle veya planlı olarak su kesintileri meydana geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Ankara ilçeleri, mahalleleri ve sokaklarını etkileyen su kesintileri paylaşılıyor. Özellikle kuraklık nedeniyle barajlarda su oranlarının azalmasından kaynaklı olarak kesintiler yaşanıyor. İşte, Ankara'da su kesintisi olan mahalleler...
Su kesintilerinde son durum, bölge halkı tarafından takip ediliyor. Ankara'daki kesintileri duyuran ASKİ, planlı ve plansız kesintileri anlık olarak yayımlıyor. 5 Ekim'de; Polatlı, Sincan, Çankaya, Keçiören, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak, Altındağ, Etimesgut, Pursaklar ilçelerinde kesintiler yaşanıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, kesintiler ne zaman bitecek?