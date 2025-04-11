Ankara uçak seferleri iptal mi? 11 Nisan 2025 Esenboğa Havalimanı iptal olan uçuş sorgulama

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Cuma günü kar yağışı beklendiği aktarılırken olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Yapılan açıklamada “ Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre Ankara’da yarın (Cuma) sabah ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yet etkili olması (5 ila 15 cm arası kar örtüsü beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı tipi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. “ ifadeleri kullanıldı.



