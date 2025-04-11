Ankara uçak seferleri iptal mi? 11 Nisan 2025 Esenboğa Havalimanı iptal olan uçuş sorgulama
Ankara’da kar yağışı birçok ilçede devam ederken uçak seferlerinde son durum merak ediliyor. Ankara kalkışlı ve inişli uçak seferlerinde herhangi bir iptal olup olmadığı araştırılıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bazı uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştirebiliyor. THY, Pegasus, AnadoluJet gibi havayolu firmaları web siteleri üzerinden uçuş bilgilerini güncelliyor. Peki Ankara’da uçak seferleri iptal mi? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Ankara’da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ekipler çalışmalarını sürdürürken uçuşlarda son durum ise bilet sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışının bugün öğleden sonra etkili olması beklendiği aktarılırken yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması beklendiği aktarıldı. Peki Ankara uçuşlar iptal mi? İşte, detaylar…