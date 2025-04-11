Ankara uçak seferleri iptal mi? 11 Nisan 2025 Esenboğa Havalimanı iptal olan uçuş sorgulama

Ankara’da kar yağışı birçok ilçede devam ederken uçak seferlerinde son durum merak ediliyor. Ankara kalkışlı ve inişli uçak seferlerinde herhangi bir iptal olup olmadığı araştırılıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bazı uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştirebiliyor. THY, Pegasus, AnadoluJet gibi havayolu firmaları web siteleri üzerinden uçuş bilgilerini güncelliyor. Peki Ankara’da uçak seferleri iptal mi? İşte, konuya ilişkin son gelişmeler…

Ankara uçak seferleri iptal mi? 11 Nisan 2025 Esenboğa Havalimanı iptal olan uçuş sorgulama - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda Ankara’da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ekipler çalışmalarını sürdürürken uçuşlarda son durum ise bilet sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada kar yağışının bugün öğleden sonra etkili olması beklendiği aktarılırken yer yer 15 santimetreye kadar kar örtüsü bırakması beklendiği aktarıldı. Peki Ankara uçuşlar iptal mi? İşte, detaylar…

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Ankara uçak seferleri iptal mi? 11 Nisan 2025 Esenboğa Havalimanı iptal olan uçuş sorgulama - 2

ANKARA’DA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

11 Nisan cuma günü Ankara Esenboğa Havalimanı’nda uçuşlar devam ediyor. Yolcular, uçuşlarla ilgili güncel bilgiyi ilgili havayolu şirketinin internet sitesi üzerinden veya çağrı merkezleri aracılığıyla öğrenebilir. THY, Pegasus, AnadoluJet gibi havayolu firmalarından resmi olarak uçuşların iptal olduğuna ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

Ankara uçak seferleri iptal mi? 11 Nisan 2025 Esenboğa Havalimanı iptal olan uçuş sorgulama - 3

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Cuma günü kar yağışı beklendiği aktarılırken olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yapılan açıklamada “ Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre Ankara’da yarın (Cuma) sabah ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yet etkili olması (5 ila 15 cm arası kar örtüsü beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı tipi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. “ ifadeleri kullanıldı.

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