Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Valilik, kentin güney ve batı ilçelerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Anadolu Ajansı 14.09.2021 - 16:51| Son Güncelleme : 14.09.2021 - 17:47
Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi Ostim istikameti MİT lojmanları yanındaki yolda su birikintisinin oluşması, zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.
Kentin çeşitli yerlerindeki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintilerinin meydana geldiği görüldü.
VALİLİKTEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatısında görülecek sağanağın, ilimizin güney ve batı ilçelerinde (Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Polatlı, Haymana, Sincan ve Gölbaşı) çarşamba akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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