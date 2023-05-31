Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Batıda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların artması bekleniyor. Bahar yağışlarının da bir hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Ankara Valiliği de yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışlara ilişkin ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 2

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 3

"SAĞANAK YAĞIŞ BİR HAFTA DAHA SÜRECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde devam eden sağanağın hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Tekin, "Bu hafta boyunca ülkemiz bahar yağışlarını almaya devam edecek ve ülkemizin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle ülkemizin batı kesimlerinde yağışların etkisini artıracağını tahmin etmekteyiz." dedi.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 4

Yağışların bir hafta boyunca süreceğini, hava sıcaklıklarının da mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, şu bilgileri verdi:

"Başkent Ankara, önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak alacak. Hava sıcaklıkları 24 ila 25 derece arasında seyredecek, özellikle öğle saatlerinden sonra başkentte yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Başkentli vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.

İstanbul daha yağışsız iki büyük kente göre. İstanbul'da parçalı, çok bulutlu bir hava hakim. Anadolu yakasında yağış geçişlerini göreceğiz. Perşembe ve cuma günü ise İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Parçalı, çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise 3 gün boyunca 24-25 derece arasında seyredecek.

İzmir'de gök gürültülü sağanak göreceğiz. Şehrin iç kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Perşembe günü yağış olmayacak, cuma günü ise İzmir'de yine yağış görülecek. Hava sıcaklığı ise 25-27 derece arasında olacak."

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 5

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 6

13 İL İÇİN UYARI

MGM tarafından 13 il için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. 

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Uşak ve Osmaniye'de vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli olması istendi.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 7

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 8

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 9

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 10

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 11

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 13

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 15

31 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 16

1 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 17

2 HAZİRAN CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 18

3 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı (Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı) - 19

4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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