Ankara ve İstanbul'da yılbaşı önlemleri: Bugün bu yollar kapalı
31.12.2025 10:34
NTV - Haber Merkezi
Başkent Ankara ve İstanbul'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle bugün birçok yol trafiğe kapanacak. Ankara'daki trafik düzenlemesi saat 18.00'de, İstanbul'da ise 14.00'te başlayacak. Yurt genelinde 325 bin emniyet personeli sahada olacak.
Bu kapsamda otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezlerinin bulunduğu alanlar, oteller ile şehirde vatandaşların yoğun olarak bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamaları ve trafik düzenlemeleri yapıldı.
Yurt genelinde 12 bin 687 uygulama noktası oluşturuldu. Bugün sahada 325 bin emniyet personeli görev yapacak.
ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Bu tedbirler kapsamında, Ankara'da bugün saat 18.00'den itibaren yoğunluk sona erene kadar; kapanacak yollar şöyle:
- Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölümü
- Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü
- Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde), Bestekar, Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus ve Tuna caddelerinin tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İSTANBUL'DA SEKİZ İLÇEDE KAMYON YASAĞI
Megakent İstanbul'da da bir dizi önlem alındı.
Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de belirlenen caddelerdeki trafiğe çıkış yasağı yarın saat 14.00'te uygulanmaya başlanacak.
Valilik, ayrıca kamyon yasağını da duyurdu.
Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00’den 1 Ocak Perşembe saat 12.00’a kadar yasaklandı.
BU YOLLAR 14.00'TEN İTİBAREN KAPALI OLACAK
Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar yarın saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak.
Sıraselviler Caddesi'nde ise Hocazade Sokak ile Taksim Meydanı arasında kalan kısım 14.00'ten itibaren trafiğe kapalı olacak.
Şişli'de Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm caddeler kapalı olacak.
Kadıköy'deki Bahariye Caddesi'nde de yarın 14.00'ten itibaren araç giriş çıkışına izin verilmeyecek.
BEYOĞLU'NDA 14.00'TEN İTİBAREN KAPANACAK YOLLAR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kapanacak yollar şöyle:
- İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),
- Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),
- İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),
- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
- Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Mete Caddesi,
- İnönü Caddesi,
- Kemeraltı Caddesi,
- Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,
- Tersane Caddesi,
- Evliya Çelebi Caddesi,
ŞİŞLİ'DE 14.00'TEN İTİBAREN KAPANACAK YOLLAR
- Mim Kemal Öke Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Abdi İpekçi Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Bostan Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Atiye Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Altın Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Prof Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Teşvikiye Caddesi,
- Valikonağı Caddesi,
- Rumeli Caddesi,
- Halaskargazi Caddesi,
- Cumhuriyet Caddesi,
BEŞİKTAŞ'TA 14.00'TEN İTİBAREN KAPANACAK YOLLAR
- Palanga Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kırbaç Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Kireçhane Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Alay Emini Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Yeşilpınar Sokak,
- Yol Sokak,
- Ahmet Adnan Saygun Caddesi,
KADIKÖY'DE 14.00'TEN İTİBAREN KAPANACAK YOLLAR
- Bahariye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- General Asım Gündüz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Badem Altı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Leylek Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tuglacı Emin Bey Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Mühürdar Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Caddebostan İskele Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Söğütlüçeşme Caddesi,
- Dr. Esat Işık Caddesi,
- Rıhtım Caddesi,
- Çetin Emeç Bulvarı,
- Abdulkadir Noyan Sokak.