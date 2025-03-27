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Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak?

Ankara ve Kocaeli Valilikleri, Ramazan Bayramı ile ara tatilde sağlıklı, güvenlik ve konforlu seyahat için ağır tonajlı araçları trafikte kısa süreli yasakladı. Ankara'dan İzmir istikametine ve Ankara-Sivrihisar arası D-200 kara yoluna kamyon, tanker ve çekici türü araçların girişi yasaklandı. Kocaeli'den bazı istikametlere de aynı düzenleme uygulanacak. Peki, kamyon yasağı ne zaman bitecek?

Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak? - 1

Bayram tatilinin 9 gün olması ve ara tatille aynı tarihlere denk gelmesi neticesinde seyahat yoğunluğunun yaşanması bekleniyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve güvenli yolculuk adına Ankara ve İsanbul Valilikleri bir dizi tedbir aldı. Kamyon, çekici ve tankerler 28-20 Mart tarihleri arasında trafiğe çıkamayacak. İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak? - 2

ANKARA VE KOCAELİ KAMYON YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ SAATLERDE?

Ankara Valiliği; Ankara'dan İzmir istikametinde, Ankara - Sivrihisar arası D-200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar seyretmelerine izin verilmeyecek.

Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak? - 3

Kocaeli'de ise 28 Mart Cuma günü 16.00'dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar ağır tonajlı araçların trafikte olmaları yasaklandı.

Ankara istikametine;
Anadolu Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar,
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar,
D-100 kara yolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar,
D-130 kara yolu Yalova-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar,

İzmir istikametine; Gebze-İzmir Otoyolu'nda Yalova il sınırına kadar ağır tonajlı araçlar giremeyecek.

Öte yandan tedarik zincirinin aksamaması adına ise gıda, tıbbi malzeme, posta, akaryakıt ve yem taşıyan araçların ana arterler haricindeki güzergahlarda bulunabilecekleri gibi, zorunluluk durumunda ise ana arterlerde en az süreyle yer alabilecekler.

Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak? - 4

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara, İzmir ve Antalya ili istikametleri için kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara yönelik uygulanacak kısıtlamanın detayları yer aldı. Buna göre;

Ankara ili istikametine;

Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar,
Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,
D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar,
D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

İzmir ili istikametine;

O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,
D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Antalya ili istikametine;

D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,
D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe katılımına izin verilmeyecek.

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