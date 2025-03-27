Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara, İzmir ve Antalya ili istikametleri için kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara yönelik uygulanacak kısıtlamanın detayları yer aldı. Buna göre;



Ankara ili istikametine;

Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar,

Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,

D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar,

D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

İzmir ili istikametine;

O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,

D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Antalya ili istikametine;

D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,

D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe katılımına izin verilmeyecek.