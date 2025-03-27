Kamyon yasağı saatleri: Ağır tonajlı araç kısıtlaması hangi illerde var? Kamyon, tanker ve çekiciler trafikte neden yasak?
Ankara ve Kocaeli Valilikleri, Ramazan Bayramı ile ara tatilde sağlıklı, güvenlik ve konforlu seyahat için ağır tonajlı araçları trafikte kısa süreli yasakladı. Ankara'dan İzmir istikametine ve Ankara-Sivrihisar arası D-200 kara yoluna kamyon, tanker ve çekici türü araçların girişi yasaklandı. Kocaeli'den bazı istikametlere de aynı düzenleme uygulanacak. Peki, kamyon yasağı ne zaman bitecek?
Bayram tatilinin 9 gün olması ve ara tatille aynı tarihlere denk gelmesi neticesinde seyahat yoğunluğunun yaşanması bekleniyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve güvenli yolculuk adına Ankara ve İsanbul Valilikleri bir dizi tedbir aldı. Kamyon, çekici ve tankerler 28-20 Mart tarihleri arasında trafiğe çıkamayacak. İşte, detaylar...