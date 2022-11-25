Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 10 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında 8 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 1

Burç Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın çatısında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 2

Alevler çatının tamamını sararken, bina sakinleri de panikle dışarı çıktı.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 3

Bu sırada 8 kişi, dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 4

Dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 5

Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 6

Binanın çatısında büyük hasar oluştu.

Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER