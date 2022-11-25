Ankara'da 10 katlı binada yangın paniği: 8 kişi hastanelik oldu

Burç Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın çatısında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürüde büyüdü.
Alevler çatının tamamını sararken, bina sakinleri de panikle dışarı çıktı.
Bu sırada 8 kişi, dumandan etkilendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenenler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti.
Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü.
Binanın çatısında büyük hasar oluştu.