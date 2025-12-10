Ankara'da 11 saat su kesintisi yaşanacak. Sular ne zaman gelecek? (10 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı)
10.12.2025 11:39
NTV - Haber Merkezi
Ankara'da su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da yaşayan ve oturdukları semt, mahalle ve ilçelerde su kesintilerine maruz kalan vatandaşlar, 10 Aralık 2025 Çarşamba tarihli su kesintilerini sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 10 Aralık tarihli içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arızadan dolayı birçok ilçede su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 1 ilçede ise kesinti 11 saate kadar sürecek.
Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı ve Kazan gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Polatlı ilçesindeki mahallelerde ise su kesintileri 11 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 10 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
