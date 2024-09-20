Ankara'da 3 işçinin can verdiği iskele kazasında bilirkişi raporu: Halat, kemer, hiçbir önlem yok

Raporda çalışan sayısı kadar dikey yaşam hattı oluşturulmadığı, çalışanlara bağlantı aparatları ve halat tutucularıyla beraber tam vücut kemer sistemleri verilerek kullanımının sağlanmadığı, neticede iskelenin kullanıma elverişli olmadığı, son derece riskli bir çalışma yapıldığı ve mevzuat gerekliliklerinin neredeyse hiçbirinin yerine getirilmediği belirtildi.

Raporda, olayda kaçınılmazlık bulunmadığı, inşaatı yapan firma sahibi L.F. ile taşeron firma sahibi H.Ç.'nin yerine getirmedikleri yükümlülüklerinin kazanın meydana gelmesinde 'temel etken', şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin yerine getirmedikleri yükümlülüklerin de 'yan etken' olduğu belirtildi.