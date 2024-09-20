Ankara'da 3 işçinin can verdiği iskele kazasında bilirkişi raporu: Halat, kemer, hiçbir önlem yok
Ankara'daki bir inşaatta çalışan 34 yaşındaki Volkan ve 39 yaşındaki Çetin Buru kardeşler ile kuzenleri 27 yaşındaki Mertcan Buru'nun iskelenin kırılması sonucu düşerek hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda iskelede yaşam hattı oluşturulmadığı, işçilerde halat ve kemer sistemi bulunmadığı, iskelenin kullanıma elverişli olmadığı, son derece riskli çalışma yapıldığı ve mevzuat gerekliliklerinin neredeyse hiçbirinin yerine getirilmediği ve kazada kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği belirtildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişinin can verdiği iskele kazası soruşturmasında bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, iş güvenliğine dair gerekliliklerden hiçbirinin olmadığına dikkat çekildi.