Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı

Ankara’da apartman yönetici, oğlu ve onun arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı.

Keçiören’e bağlı Yayla Mahallesi’ndeki bir apartmanda yönetici Murat Zurnacı ile komşusu Mecnun Ekinci arasında 3 gün önce bina yönetimi ile ilgili tartışma yaşandı.