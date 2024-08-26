Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde tartıştığı apartman yöneticisi Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve oğlunun arkadaşı Mustafa Öztürk’ü öldürüp, eşi Şengül Zurnacı’yı da ağır yaralayan Mecnun Ekinci yakalandı. Gözaltına alınan Ekinci’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı - 1

Ankara’da apartman yönetici, oğlu ve onun arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı.

Keçiören’e bağlı Yayla Mahallesi’ndeki bir apartmanda yönetici Murat Zurnacı ile komşusu Mecnun Ekinci arasında 3 gün önce bina yönetimi ile ilgili tartışma yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı - 2

Taraflar arasında gece yarısı sıralarında yine tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mecnun Ekinci tabancasını çekip Murat Zurnacı, oğlu Mücahit Zurnacı, eşi Şengül Zurnacı ve arkadaşı Mustafa Öztürk’e tabancayla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı - 3

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Şengül Zurnacı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Mecnun Ekinci, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saklandığı adreste yakalandı.

Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı - 4

Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, olay yeri inceleme çalışmaları sabah da devam ederken, şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER