Ankara’da 3 kişinin katili yakalandı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde tartıştığı apartman yöneticisi Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve oğlunun arkadaşı Mustafa Öztürk’ü öldürüp, eşi Şengül Zurnacı’yı da ağır yaralayan Mecnun Ekinci yakalandı. Gözaltına alınan Ekinci’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara’da apartman yönetici, oğlu ve onun arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı.Keçiören’e bağlı Yayla Mahallesi’ndeki bir apartmanda yönetici Murat Zurnacı ile komşusu Mecnun Ekinci arasında 3 gün önce bina yönetimi ile ilgili tartışma yaşandı.