Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği

Ankara'da Çiftlik Bank vurgunu benzeri bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D., iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini vaat etti. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi. Zanlının, yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 1

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adıyla bilinen ve çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan dolandırıcılığın benzeri Ankara'da yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 2

Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini vaat etti.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 3

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 4

Doğancan D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 5

Doğancan D. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, Doğancan D.'nin araç kiraladığı tespit edildi.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 6

ÇANAKKALE'YE KAÇTI

Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 7

40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği - 8

İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti. Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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