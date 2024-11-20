Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği

İfade veren B.G., Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek Doğancan D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti. Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.