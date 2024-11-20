Ankara'da 50 milyonluk vurgun! Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Hindi çiftliği
Ankara'da Çiftlik Bank vurgunu benzeri bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D., iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini vaat etti. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla Doğancan D.'ye verdi. Zanlının, yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" adıyla bilinen ve çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan dolandırıcılığın benzeri Ankara'da yaşandı.