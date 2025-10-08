Ankara'da 59 saati bulan su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Altındağ ve Mamak bölgelerindeki su kesintileri yaklaşık 55–59 saat arası sürmesi bekleniyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.Kesinti yaşanan bölgelerde ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası su kesintileri meydana gelebileceğini duyurmuştu.