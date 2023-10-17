Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar)
Ankara’da kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, devlet arazilerini satma vaadinde bulunarak, 65 milyon liralık vurgun yapan 11 kişilik şebeke çökertildi.
Ankara polisi, kendilerini bürokrat, üst düzey kamu yetkilisi ya da önemli mevkilerde tanıdıklarının olduğu söyleyerek tanıtan ve devlete ait hazine arazilerini satabileceklerini vadederek dolandırıcılık yapan 11 kişilik şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.