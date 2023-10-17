Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar)

Ankara’da kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, devlet arazilerini satma vaadinde bulunarak, 65 milyon liralık vurgun yapan 11 kişilik şebeke çökertildi.

Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar) - 1

Ankara polisi, kendilerini bürokrat, üst düzey kamu yetkilisi ya da önemli mevkilerde tanıdıklarının olduğu söyleyerek tanıtan ve devlete ait hazine arazilerini satabileceklerini vadederek dolandırıcılık yapan 11 kişilik şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar) - 2

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen dolandırıcılık büro polisleri, Ankara’da F.Ö., B.K., A.K., H.Ö., A.Ç., Y.D., M.K., V.A., G.A.; İzmir’de ise E.G.S. ve E.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G.S., F.Ö., H.Ö., A.K., A.Ç. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.K., Y.D., V.A. ve G.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, E.S. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar) - 3

SAHTE SATIŞ EVRAKLARIYLA 65 MİLYON LİRALIK VURGUN

Zanlıların faaliyetlerini düzenledikleri sahte satış evrakları ile gerçekleştirdikleri belirlendi.

İşledikleri 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 65 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekenin şu ana kadar 8 kişiyi dolandırıldığı ve toplam vurgunun 200 milyon liraya kadar yükselebileceği aktarıldı.
Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar) - 4

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek koçanı, 484 bin 500 sahte dolar, çok sayıda sahte satış sözleşmesi, 4 adet sahte bilezik ve 1 adet sahte araç tepe lambası ele geçirildi.

Şüphelilerin ayrıca işledikleri suçların kanundaki karşılığını öğrenmek için yanlarında mevzuat kitabı bulundurdukları belirtildi.
Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar) - 5

ÇAKARLI ARAÇLA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

İzmir’de yakalanan E.G.S. ile E.S.’nin ise çakar lamba ve siren tertibatlı araçla kaçmaya çalışırken yakalandıkları aktarıldı.

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