Ankara’da 65 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon (Çakarlı araçla kaçarken yakalandılar)

SAHTE SATIŞ EVRAKLARIYLA 65 MİLYON LİRALIK VURGUN

Zanlıların faaliyetlerini düzenledikleri sahte satış evrakları ile gerçekleştirdikleri belirlendi.

İşledikleri 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 65 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekenin şu ana kadar 8 kişiyi dolandırıldığı ve toplam vurgunun 200 milyon liraya kadar yükselebileceği aktarıldı.