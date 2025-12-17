Ankara'da 9 saat su kesintisi yaşanacak. 17 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı
17.12.2025 11:13
NTV - Haber Merkezi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 17 Aralık tarihli su kesintisi programını paylaştı. Ankara'nın birçok ilçesinde bugün su kesintisi yaşanacak. Bazı ilçe ve mahallelerde ise kesinti 9 saate kadar sürecek. Peki, Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.
Ankara'da tasarruf ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan su kesintileri sürmeye devam ediyor. Yaşadıkları ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşayan vatandaşlar ise 17 Aralık tarihli ASKİ su kesintisi listesini araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 17 Aralık tarihli yoğun su kullanımından dolayı birçok ilçede su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 1 ilçede ise kesinti 9 saate kadar sürecek.
Etimesgut, Pursaklar, Gölbaşı, Polatlı ve Çubuk gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Etimesgut ilçesindeki mahallelerde ise su kesintileri 9 saate kadar sürecek.
İşte 17 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;