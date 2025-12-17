Ankara'da 9 saat su kesintisi yaşanacak. 17 Aralık 2025 ASKİ su kesintisi programı

Ankara'da tasarruf ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan su kesintileri sürmeye devam ediyor. Yaşadıkları ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşayan vatandaşlar ise 17 Aralık tarihli ASKİ su kesintisi listesini araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 17 Aralık tarihli yoğun su kullanımından dolayı birçok ilçede su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 1 ilçede ise kesinti 9 saate kadar sürecek.