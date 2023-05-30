Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı

Mayıs ayının son günlerinde ülke genelinde sağanak yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün de 20 ilde sağanak yağış görülecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi de afet düzeyinde yağışlar beklendiğini duyururak ilgili ekiplerin izinlerinin kaldırıldığını açıkladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise 1252 araç ve 3392 personelle teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 2

Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 3

Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 4

Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 5

"TÜM İZİNLER KALDIRILDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Bugün Ankara'da aynı anda afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırılmıştır."

Açıklamada ayrıca, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün yerel kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 6

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 1252 araç ve 3 bin 392 personelle teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 7

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 8

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Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 9

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Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 10

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Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 11

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Ankara'da afet alarmı: ABB'de tüm izinler kaldırıldı - 12

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