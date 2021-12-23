Ankara'da balkonda kötü koşullarda tutulan 2 köpeğe el konuldu

"PARA CEZASI YETERLİ DEĞİL"

Danacıoğlu, para cezasının yeterli olmadığını belirterek, "2 köpeğe 1500 liradan 3 bin lira para cezası kesildi. Bu para cezası asla yeterli değil. Ne yazık ki yeni çıkan kanunda da bu para cezası olarak devam ediyor. Bu şartlarda bakılan hayvanlar için verilen ceza bu olmamalı" diye konuştu.