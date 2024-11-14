Ankara'da başıboş köpek dehşeti: Kadın akademisyenin bacakları ve yüzü parçalandı

"KÖPEK TERÖRÜNDEN ADIM ATAMIYORUZ"

Mahallede yaşamaktan mutlu olmalarına rağmen başıboş köpeklerden rahatsız olduklarını açıklayan mahalle sakini Gülseren ise, "Dün saat 17.00 sularıydı balkonda duruyorduk. Korkunç bir çığlık Meliha Hocamı duyduk. Kanlar içindeydi yüzü, bacağı da korkunç bir haldeydi.

Telefonu kaptığım gibi 112’yi tuşladım konuşamadım. Bu mahallede yaşamaktan hepimiz çok mutluyuz ama köpek sesinden ve köpek teröründen adım atamıyoruz." açıklamasında bulundu.