Ankara'da başıboş köpek dehşeti: Kadın akademisyenin bacakları ve yüzü parçalandı
Ankara'da Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yürüyüşten dönerken sokak köpeklerinin saldırısıyla yaralandı. Prof. Dr. Yılmaz, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilirken, belediye ekipleri bölgede köpekleri toplamak için çalışma başlattı.
Çankaya ilçesinde bulunan Çiğdem Mahallesi’nde akşam 17.00 sıralarında, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, evine dönerken köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin yere yıkarak ısırdığı kadını komşuları kurtardı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Meliha Yılmaz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yılmaz, kaldırıldığı hastanede tedavi edilerek gece saatlerinde taburcu edildi.