Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler

Ankara'da bombalı saldırı girişimi gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.



Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti.