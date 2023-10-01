Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında bombalı saldırı girişimi gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 1

Ankara'da bombalı saldırı girişimi gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 2

BAKAN YERLİKAYA: BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu, 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 3

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum."

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 4

Olay yerinden kareler...

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 5
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 6
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 7
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 8
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 9
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 10
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 11
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 12
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 13
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler - 14
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