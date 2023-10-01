Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Olay yerinden kareler
Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında bombalı saldırı girişimi gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı.
Ankara'da bombalı saldırı girişimi gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.
Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti.