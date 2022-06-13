Ankara'da bugün de sağanak var

Haberler - İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 13.06.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 11:08
Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Hafta sonu su baskınlarının yaşandığı kentte, bugün de şiddetli yağış bekleniyor. Ankara Valiliği de yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.
Son yapılan Twitter paylaşımında da vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.
Beklenen yağış nedeniyle daha önceden okulların pazartesi günü tatil edildiği duyurulmuştu.
Sel nedeniyle Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Selden en çok etkilenen Akyurt ilçesinde ise temizlik çalışmaları devam ediyor.
Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.
İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.
Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.