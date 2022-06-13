Ankara'da bugün de sağanak var

Ankara'da üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek. Valilik vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selden en fazla etkilenen Akyurt ilçesinde ise temizlik çalışmaları sürüyor.

Haberler - İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 13.06.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 11:08

Ankara'da bugün de sağanak var - 1

Başkent Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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Hafta sonu su baskınlarının yaşandığı kentte, bugün de şiddetli yağış bekleniyor. Ankara Valiliği de yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.

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Son yapılan Twitter paylaşımında da vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Ankara'da bugün de sağanak var - 4

Beklenen yağış nedeniyle daha önceden okulların pazartesi günü tatil edildiği duyurulmuştu.

Sel nedeniyle Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ankara'da bugün de sağanak var - 5

Selden en çok etkilenen Akyurt ilçesinde ise temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da bugün de sağanak var - 6

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.

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İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.

Ankara'da bugün de sağanak var - 8

Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.

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