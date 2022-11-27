Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi

Ankara'da 81 ilden gelen yaklaşık 5 bin eczacı, ekonomik koşullar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle 'Büyük Eczacı Mitingi' adı altında mitingi yaptı.

Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi - 1

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıtpark'ta Türk Eczacıları Birliği'nin çağrısıyla 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi.

Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi - 2

Mitinge, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri, eczacı odaları üyeleri, eczacılık fakülteleri öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi - 3

Güvenlik tedbirleri altında yapılan mitingde eczacılar, hak kayıpları, ekonomik koşullar, ilaç fiyat farkları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi - 4

Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, mesleklerine karşı yapılan haksızlıklara karşı durmak için mitingi yaptıklarını söyledi.

Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi - 5

Salgın sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Üney, eczacılarla ilgili yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını belirtti.

Ankara'da 'Büyük Eczacı Mitingi' düzenlendi - 6

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ilaç alım protokolünde sıkıntılar yaşandığını, iyileştirme yapılmasını istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER