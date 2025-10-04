Ankara'da (Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan) sular ne zaman gelecek? 4 Ekim ASKİ su kesintisi programı
ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Programa göre, bazı ilçelerdeki su kesintisi akşam saatlerini bulacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 4 Ekim’de yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Açıklamaya göre Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan’daki belirli bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin günün ilerleyen saatlerine kadar sürebileceği, bazı mahallelerde ise akşam saatlerinde suyun yeniden verileceği bildirildi.